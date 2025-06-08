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Каким будет четвёртый день фестиваля «Айда/Әйҙә играть» в Уфе

8 июня — завершающий день II всероссийского фестиваля игрушек и игр «Айда/Әйҙә играть».

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Источник: Башинформ

В этот день в Башкирии впервые отмечается День эпоса «Урал-батыр». Этому событию посвящается показ спектакля театра «Сулпан» Сибайского концертно-театрального объединения.

Главная сцена

16.00 спектакль «Подарок царя Самрау» (0+).

17.00 — официальное закрытие фестиваля (0+).

18.00 — выступление героев телепрограммы «Спокойной ночи, малыши» (0+) с народным артистом России Дмитрием Маликовым.

18.30 — концерт Дмитрия Маликова (0+).

19.30 — показ мультфильмов (0+).

20.30 — семейная комедия «Испытание Аулом» (0+).

Площадка «Союзмультфильм»

11.00 — мастер-классы по плетению браслетов, изготовлению брошей; по анимации (0+).

15.40 музыкальный квиз «Угадай мультфильм по музыке» (0+).

В течение всего дня детей будут встречать ростовые куклы Винни-Пуха, Пятачка, Львенка, Кеши.

Акмуллинская сцена

14.00 — спектакль уфимского ТЮЗа «Не хочу быть собакой» (0+).

16.00 — спектакль «Настоящий папа» (0+).

18.00 — показ мультфильмов (0+).

20.00 — художественный фильм (0+).