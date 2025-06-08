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Топ-5 главных новостей в Молдове 8 июня 2025: Когда жара в +35 спадет Молдове — прогноз синоптиков; более 80% граждан Молдовы не могут позволить себе здоровое питание; куда пропала украинка, сбежавшая из самой охраняемо

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 8 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 8 июня 2025:

1. Когда спадет жара в Молдове: Синоптики рассказали, что уже совсем скоро пекло в +35 градусов уйдет и даже похолодает.

2. «Хорошие времена» во всей своей красе: в Молдове 80% граждан страны не могут позволить себе здоровое питание.

3. Украинка, сбежавшая из самой охраняемой тюрьмы Молдовы, скрылась в Приднестровье: Позорная для силовиков история.

4. Очередной стыд на рынке недвижимости Кишинёва — хрущевка за 105 тысяч евро и с обещанием ремонта в подъезде.

5. В Молдове люди массово берут кредиты, которые им не нужны: У граждан есть много наличных на покупку недвижимости и автомобилей, но они не могут доказать их происхождение.

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