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В Омске опять плохо работает мобильная связь

По данным сервиса Downdetector на проблемы с утра пожаловались более четырехсот омичей.

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Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 июня, в Омске опять случились перебои с мобильной связью и интернетом. Многочисленные жалобы появились на портале Downdetector, регистрирующего в онлайн режиме нарушения в работе сотовых операторов.

К 10 часам утра уже 428 омичей пожаловались на плохое качество связи. Больше всего от общества числа жалоб поступило от омских абонентов оператора TELE2 — 49%. Испытали трудности со звонками и трудностями входа в интернет 13% омских владельцев сим-карт МТС, 9% абонентов Билайна и 6% поклонников оператора YOTA. Всего же за сутки из Омской области зарегистрировано на данный момент 9297 жалоб.

Вчера мы также писали о массовым сбое в работе мобильного интернета в городе Омске.