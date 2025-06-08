В Омске опять плохо работает мобильная связь

К 10 часам утра уже 428 омичей пожаловались на плохое качество связи. Больше всего от общества числа жалоб поступило от омских абонентов оператора TELE2 — 49%. Испытали трудности со звонками и трудностями входа в интернет 13% омских владельцев сим-карт МТС, 9% абонентов Билайна и 6% поклонников оператора YOTA. Всего же за сутки из Омской области зарегистрировано на данный момент 9297 жалоб.