На одной из улиц Владивостока изменится схема движения

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что на встрече с представителями медиаиндустрии глава Владивостока Константин Шестаков обозначил планы развития инфраструктуры в городе на текущий 2025 год. В частности, в районе Зеленого Угла и на острове Русский.