На одной из улиц Владивостока изменится схема движения

Изменения внесут в схему движения на улице Давыдова во Владивостоке. Здесь запретят стоянку машин из-за многочисленных жалоб местных жителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию Владивостока.
Стоянку машин запретят на проезде к дому № 35. Специалисты отметили, что это позволит освободить участок от постоянной запаркованности и обеспечить комфортный и безопасный проезд для всех участников дорожного движения.
Новые знаки планируется установить в ближайшее время. Так что водителям следует быть внимательными и строго соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что на встрече с представителями медиаиндустрии глава Владивостока Константин Шестаков обозначил планы развития инфраструктуры в городе на текущий 2025 год. В частности, в районе Зеленого Угла и на острове Русский.