Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На одной из улиц Владивостока изменится схема движения

Изменения коснутся улицы Давыдова в приморской столице.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Изменения внесут в схему движения на улице Давыдова во Владивостоке. Здесь запретят стоянку машин из-за многочисленных жалоб местных жителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию Владивостока.

Стоянку машин запретят на проезде к дому № 35. Специалисты отметили, что это позволит освободить участок от постоянной запаркованности и обеспечить комфортный и безопасный проезд для всех участников дорожного движения.

Новые знаки планируется установить в ближайшее время. Так что водителям следует быть внимательными и строго соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что на встрече с представителями медиаиндустрии глава Владивостока Константин Шестаков обозначил планы развития инфраструктуры в городе на текущий 2025 год. В частности, в районе Зеленого Угла и на острове Русский.