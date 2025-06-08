От затонувшей баржи до прыжка в бездну: чем Владивосток удивляет экстремалов

Тяжело читаемое и тем более произносимое слово «вингфойлинг» знают далеко не все. А еще меньшее количество людей знает, что этим можно заняться и во Владивостоке. Речь идёт о водном виде спорта, в котором спортсмен передвигается по воде с помощью специального паруса (винга) и гидрофойла. Курсы от новичка до уверенного райдера стоят 30 000 рублей. Почасовое обучение так же, как и в случае с кайтингом, обойдётся в 3000 рублей.