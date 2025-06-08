От затонувшей баржи до прыжка в бездну: чем Владивосток удивляет экстремалов

Сердце замирает, в венах бурлит кровь, адреналин вырывается на поверхность, в голове — пустота и ощущение полной свободы. Летом Владивосток превращается в точку притяжения для туристов. Здесь море, необычайно богатая природа и, конечно, возможности для настоящих приключений. Этот город — не только про пляжи, долгие прогулки и богатое культурное наследие, но и про свободу. ИА PrimaMedia подготовило подборку самых экстремальных занятий — от подводных путешествий до прыжков в бездну — и выяснило, сколько нынче стоит почувствовать настоящий адреналин.
Прыжок в бездну: тарзанка (роупджампинг).
Роупджампинг, а по-народному тарзанка — «аттракцион» для экстремалов довольно популярный. Во Владивостоке объясняют, что прыгать могут все, кто достиг совершеннолетия. При этом ограничения по росту и весу отсутствуют.
Итак, во Владивостоке одиночный прыжок со здания «Вышка» обойдется в 2000 рублей. Прыжок с видеосъёмкой немного дороже, но незначительно — 2400 рублей. Для тех, кто хочет продлить ощущение адреналина, предусмотрено специальное предложение — сразу несколько прыжков по более выгодной цене.
Подводные приключения: дайвинг.
Где, как не в морском городе, наслаждаться дайвингом? Владивосток и его окрестности — настоящая сокровищница для любителей подводных приключений. Но сразу скажем, окунуться в мир Японского моря — удовольствие не из дешёвых. А вот стоят ли впечатления потраченных средств — каждый решает сам.
Туристам и местным жителям предлагают разные варианты погружений: подводные экскурсии с дегустацией свежего гребешка прямо после сбора, плавание в акватории бухты Фёдорова и прогулки по дну моря в самом центре Владивостока, погружение среди лагун, осмотр затонувшей баржи на глубине восьми метров, наблюдение за морскими обитателями в их естественной среде, посещения многочисленных островов.
Примерная стоимость подводного путешествия складывается из нескольких факторов:
— Катер: от 15 000 рублей, цена зависит от размера плавсредства и комфортности, может достигать 40−100 000 рублей.
— Стоимость инструктора: 10−15 000 рублей в день.
— Стоимость оборудования: 10−13 000 рублей в день.
Таким образом, чтобы окунуться в морские глубины, придётся знатно раскошелиться. Стоимость подводных приключений может составлять порядка 100 000 рублей.
Романтика на высоте: полёт на шаре.
Солнце только взошло. Небо окрашивается в мягкие розово-золотистые оттенки, раздаётся характерный шум горелки, и спустя несколько мгновений наступает самый волнительный момент: плавный отрыв от земли. Корзина поднимается всё выше и выше, пока привычный мир остаётся где-то внизу.
Так, стоимость полёта на воздушном шаре для жителей и гостей Владивостока стартует от 20 000 рублей. При этом продолжительность воздушных приключений может составлять от 1,5 до 3 часов. За это время воздушный шар преодолевает впечатляющие расстояния по меркам воздухоплавания. Например, взлететь можно с острова Русский, а приземлиться — в городе Большой Камень или в посёлке Штыково.
Небесное турне: полёт на параплане.
Ещё один необычный воздушный аттракцион предлагают жителям и гостям Владивостока. Полёт длится около 20 минут — этого времени вполне достаточно, чтобы насладиться незабываемыми впечатлениями и прочувствовать всю прелесть невесомости. Однако стоит учитывать погодные условия: в городе часто бывает переменчивый ветер, из-за чего полёт может быть изменён по маршруту или отменён в целях безопасности.
Стоимость полёта зависит от веса участника и варьируется от 7500 до 10 000 рублей. Для тех, кто предпочитает индивидуальный формат, предусмотрен персональный полёт — его цена составляет 12 500 рублей. Также существует ограничение по весу — до 90 килограмм. При превышении этого лимита стоимость может увеличиться.
Город с птичьего полёта: вертолётные прогулки.
Ещё одним вариантом «на высоте» являются вертолётные прогулки с видами на мосты, острова, бухты и побережье Японского моря. Гражданам предлагают несколько маршрутов на выбор. Например, экскурсия продолжительностью 30 минут над ключевыми достопримечательностями центра Владивостока и Амурского залива стоит 18 000 рублей с человека. Полёт продолжительностью 40 минут над мостами и частью острова Русский обойдётся в 23 000 рублей за место. Самое дорогое предложение — полёт продолжительностью 100 минут, охватывающий все главные достопримечательности Владивостока с остановкой на берегу Японского моря для прогулки и пикника. Стоимость такого тура составляет 40 000 рублей с человека.
Вперёд по волнам: вейксёрфинг.
Чем это отличается от обычного сёрфинга? Жителям предлагается отправиться на специальной доске за катером-буксировщиком. Для новичков в городе предусмотрена целая программа обучения. Часовая тренировка для группы до 4 человек стоит 8000 рублей, а за два часа придётся заплатить уже 16 000 рублей.
На сайте указано, что если вы пробуете вейксерфинг впервые, рекомендуется взять индивидуальное занятие с инструктором. Он научит правильно выходить из воды, ставить ноги на доску, переносить вес и уверенно кататься на волне. Стоимость индивидуальной тренировки составляет 10 000 рублей.
Морские гонки: гидроциклы.
Прокат гидроциклов во Владивостоке пользуется стабильным спросом. На популярных онлайн-платформах (16+) представлено несколько предложений с разной стоимостью аренды.
В среднем час катания стоит около 6000 рублей, что едва можно назвать бюджетным вариантом. Перед поездкой арендаторы проводят инструктаж по технике безопасности и дают базовые навыки управления. При этом уточняется, что на одном гидроцикле можно кататься вдвоём. Вообще на просторах Сети встречаются предложения и по более низкой цене — от 5000 рублей, а также и более дорогие — от 7000 до 8000 рублей за час.
Кайтинг и вингфойлинг.
Для любителей экстремальных водных видов спорта во Владивостоке есть ещё одно увлекательное занятие — кайтинг, где в ход идёт воздушный змей. Однако прежде чем отправиться в свободное плавание, необходимо пройти несколько занятий с инструктором.
Базовый курс в спортивном клубе Surf Bro длится 10 часов и стоит 30 000 рублей, а почасовое обучение — 3000 рублей. Для занятий понадобится гидроодежда — гидрокостюм, ботинки и перчатки, которые можно взять в прокат за дополнительную плату.
Тяжело читаемое и тем более произносимое слово «вингфойлинг» знают далеко не все. А еще меньшее количество людей знает, что этим можно заняться и во Владивостоке. Речь идёт о водном виде спорта, в котором спортсмен передвигается по воде с помощью специального паруса (винга) и гидрофойла. Курсы от новичка до уверенного райдера стоят 30 000 рублей. Почасовое обучение так же, как и в случае с кайтингом, обойдётся в 3000 рублей.
Восхождение в горы: скалодром.
Для жителей и гостей города, мечтающих испытать себя в горах, есть удобная альтернатива — занятия на скалодроме. Во Владивостоке работает несколько точек, предлагающих разнообразные программы для всех уровней подготовки.
В центре «Типография» групповые тренировки стоят 5700 рублей в месяц. Разовое посещение свободного боулдеринга обойдётся в 800 рублей, а индивидуальная тренировка стоит 2000 рублей.
Индивидуальная тренировка на скалодроме в «Gravitacia» уже дороже, 3000 рублей. А стоимость месячного абонемента может доходить до 9000 рублей, зависит от частоты занятий.
Небесный спуск: прыжки с парашютом.
Сразу стоит сказать, что во Владивостоке специализированных площадок для этого вида активности нет, но это не повод о нём не говорить, ведь ближайшее место, где можно совершить прыжок, находится примерно в двух часах езды от города — это МОО «Федерация парашютного спорта “ФАВОРИТ-У”» в Уссурийске.
Стоимость прыжка зависит прежде всего от веса участника. Чем он выше, тем дороже. Тандемный прыжок с опытным инструктором с высоты 3 тысячи метров (для пассажиров весом до 90 килограмм) обойдётся примерно в 20 000 рублей. Для тех, кто весит больше 90 килограмм, цена увеличивается на 2−3 тысячи рублей. В стоимость уже включено оформление полиса страхования жизни и здоровья. Дополнительно можно заказать видеосъёмку всего процесса — от инструктажа до посадки. Это удовольствие стоит 5500 рублей, но, вероятно, впечатления и кадры того стоят.
Для более смелых и подготовленных есть вариант самостоятельного прыжка. Прыжок с высоты 800 метров с десантным парашютом обойдётся в 8000−10 000 рублей.
Свободное падение: аэротруба.
Для людей, кто так и не смог по какой-то причине решиться на прыжок с парашютом, существует более «щадящая» альтернатива. Высота полетной зоны в аэротрубе составляет 6,1 метров. Скорость воздушного потока достигает 280 км/час. Этот тренажёр имитирует ощущение свободного падения.
Специалисты аэротрубы предлагают 24 различных тарифа — для взрослых, детей, семей, спортсменов и в рамках социальных программ. Полёты доступны всем: детям от 4 лет, взрослым, новичкам и опытным флаерам.
Так, для семьи из двух взрослых и ребёнка до 14 лет 15 минут полёта обойдутся в 9200 рублей. Для детей (от 4 лет) предусмотрены короткие сеансы: 4 минуты стоят 2800 рублей, а 10 минут — 6500 рублей. Взрослый тариф немного выше — от 3700 рублей за 4 минуты и 7000 рублей за 15 минут.
Особое внимание уделено инклюзивности: действует «Добрый тариф» для детей с особенностями развития (ДЦП, синдром Дауна и др.). Для них полёт длительностью 6 минут стоит всего 1800 рублей — в несколько раз дешевле обычных предложений.