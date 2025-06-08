Ударение в слове «свёкла» может измениться в России

Также эксперты прогнозируют возможные изменения в ударении в слове «звонит» и в других часто употребляемых словах. Доктор филологических наук Алексей Шмелев заявил, что в перспективе ударение может сместиться в словах «каталог» и «квартал». По его мнению, язык постоянно адаптируется к речи носителей, и подобные изменения неизбежны. Несмотря на это, часть общества может негативно отреагировать на новые нормы, что связано с консервативным отношением к языковым правилам. Опрос ВЦИОМ показал, что значительная часть россиян выступает против изменения ударения в слове «звонит».