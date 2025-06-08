Верховный суд защитил право внебрачного ребенка на наследство

Верховный суд РФ защитил интересы жительницы Мурманской области, которой отказали в наследстве после смерти биологического отца, не указанного в ее свидетельстве о рождении, говорится в определении Судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам дела, истица родилась в 1980 году. Ее родители не состояли в браке друг с другом. В свидетельстве о рождении в графе «отец» был указан супруг матери, а биологический отец официально не признал дочь из-за наличия собственной семьи. В результате после его смерти в 2022 году она не смогла претендовать на долю наследства, которое полностью досталось его законной дочери.
Суды предыдущих инстанций отказали ей в установлении факта отцовства, отказавшись назначить генетическую экспертизу. Они основывались на нормах Кодекса о браке и семье РСФСР, действовавшего на момент ее рождения, который, по их мнению, не предусматривал такую процедуру.
Верховный суд РФ не согласился с таким подходом, указав, что оценка доказательств в зависимости от даты рождения нарушает гарантии судебной защиты. Как отметил ВС России, прежнее правовое регулирование, действовавшее до введения в действие Семейного кодекса РФ допускало назначение судебно-медицинской экспертизы для выяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка. Таким образом, согласно определению Верховного суда, статья 48 Кодекса о браке и семье РСФСР также не предполагала отказа суда от исследования доказательств, касающихся кровного родства между ребенком и предполагаемым родителем, включая и заключение судебно-медицинской экспертизы, несмотря на то, что в названной норме оно упомянуто не было. Верховный суд счел отказ в назначении генетической экспертизы незаконным, отменил все предыдущие судебные решения и направил дело на новое рассмотрение.