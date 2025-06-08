Верховный суд защитил право внебрачного ребенка на наследство

Верховный суд РФ не согласился с таким подходом, указав, что оценка доказательств в зависимости от даты рождения нарушает гарантии судебной защиты. Как отметил ВС России, прежнее правовое регулирование, действовавшее до введения в действие Семейного кодекса РФ допускало назначение судебно-медицинской экспертизы для выяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка. Таким образом, согласно определению Верховного суда, статья 48 Кодекса о браке и семье РСФСР также не предполагала отказа суда от исследования доказательств, касающихся кровного родства между ребенком и предполагаемым родителем, включая и заключение судебно-медицинской экспертизы, несмотря на то, что в названной норме оно упомянуто не было. Верховный суд счел отказ в назначении генетической экспертизы незаконным, отменил все предыдущие судебные решения и направил дело на новое рассмотрение.