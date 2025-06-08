Арбитражный суд рассмотрит иск Минобороны к заводу «Машиностроитель»

Министерство обороны Российской Федерации подало иск к ООО «Воскресенский завод “Машиностроитель”. Как следует из материалов дела, с которым ознакомился ТАСС, переданных в Арбитражный суд Москвы, сумма иска составляет 37 млн 926 тыс. рублей.
«Воскресенский завод “Машиностроитель” специализируется на производстве мелющих шаров, металлообработке, литье из стали и чугуна, а также выпуске машиностроительной продукции. Предприятие сотрудничает с Минобороны РФ, группой компаний “Пик” и другими организациями.
На данный момент детали претензий военного ведомства к заводу не раскрываются.
Напомним, что Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать с акционерного общества «Военторг» сумму в 134 тыс. 481 рублей по двум новым искам.
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