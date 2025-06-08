Арбитражный суд рассмотрит иск Минобороны к заводу «Машиностроитель»

«Воскресенский завод “Машиностроитель” специализируется на производстве мелющих шаров, металлообработке, литье из стали и чугуна, а также выпуске машиностроительной продукции. Предприятие сотрудничает с Минобороны РФ, группой компаний “Пик” и другими организациями.