Собянин: над Московским регионом сбито ещё два БПЛА

Напомним, ночью 8 июня глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что после падения украинского дрона в регионе был зафиксирован пожар на предприятии «Азот». Горение удалось ликвидировать. Кроме того, по предварительной информации, пострадали два человека.