Собянин: над Московским регионом сбито ещё два БПЛА

Российские военные уничтожили над Московским регионом ещё два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее глава российской столицы проинформировал о семи нейтрализованных вражеских дронах.
«Сбито ещё два беспилотника, атаковавших Московский регион», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что сотрудники экстренных служб уже работают на месте, куда упали обломки БПЛА.
Напомним, ночью 8 июня глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что после падения украинского дрона в регионе был зафиксирован пожар на предприятии «Азот». Горение удалось ликвидировать. Кроме того, по предварительной информации, пострадали два человека.