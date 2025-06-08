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Собянин: над Московским регионом сбито ещё два БПЛА

Мэр Москвы написал, что сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили над Московским регионом ещё два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее глава российской столицы проинформировал о семи нейтрализованных вражеских дронах.

«Сбито ещё два беспилотника, атаковавших Московский регион», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что сотрудники экстренных служб уже работают на месте, куда упали обломки БПЛА.

Напомним, ночью 8 июня глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что после падения украинского дрона в регионе был зафиксирован пожар на предприятии «Азот». Горение удалось ликвидировать. Кроме того, по предварительной информации, пострадали два человека.