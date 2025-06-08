В российских школах изменят программу по истории

Так, в пятом классе появится отдельный курс «История нашего края», для которого предусмотрен один урок в неделю — всего 34 академических часа за учебный год. Для шестых и седьмых классов увеличится учебное время по «Всеобщей истории» (дополнительно пять часов) и «Истории России» (на 12 часов больше по сравнению с прежней программой). Также для них добавлен курс «История нашего края» — 17 часов в год. Костенко уточнил, что для учеников 8−11 классов структура преподавания истории останется прежней: предмет будет изучаться по старой программе в объеме двух часов в неделю.