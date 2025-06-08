В российских школах изменят программу по истории

Школьники 5−7-х классов перейдут на новую программу по истории.
С 1 сентября 2025 года школьники 5−7 классов в России будут изучать историю по новой программе, количество часов на этот предмет увеличится с двух до трех в неделю. Об этом сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
«С 1 сентября 2025 года 5−7 классы переходят на новую программу по истории и изучают ее в объеме три часа в неделю, ранее было два часа в неделю», — сказал Костенко. Его слова передает РИА Новости.
Так, в пятом классе появится отдельный курс «История нашего края», для которого предусмотрен один урок в неделю — всего 34 академических часа за учебный год. Для шестых и седьмых классов увеличится учебное время по «Всеобщей истории» (дополнительно пять часов) и «Истории России» (на 12 часов больше по сравнению с прежней программой). Также для них добавлен курс «История нашего края» — 17 часов в год. Костенко уточнил, что для учеников 8−11 классов структура преподавания истории останется прежней: предмет будет изучаться по старой программе в объеме двух часов в неделю.
Ранее заместитель министра просвещения России Ольга Колударова объявила, что с 1 сентября 2025 года школьники, обучающиеся в 5−7-х классах, начнут изучать историю по новым учебникам. Для учащихся 8−9-х классов переход на обновленные образовательные пособия предусмотрен с 1 сентября 2026 года.