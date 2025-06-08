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Российские ПВО сбили 61 БПЛА за ночь

Силы российских ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский БПЛА над территорией РФ в ночь на 8 июня. Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве вражеские объекты сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.

Срочная новость Силы российских ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский БПЛА над территорией РФ в ночь на 8 июня. Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве вражеские объекты сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.