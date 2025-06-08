В аэропортах Внуково, Домодедово и Грабцево сняли ограничения на полёты

Согласно заявлению, службы аэропорта Внуково предпринимают все необходимые меры для восстановления работы гавани. На данный момент осуществляется подготовка к запуску самолётов, задержанных из-за ограничений.
«Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, а также через чат-бот», — говорится в сообщении.
Напомним, план «Ковёр» в воздушных гаванях Внуково и Домодедово был введён для обеспечения безопасности полётов в 06:51 мск. Ограничения в аэропорту Калуги были приняты ещё 7 июня в 23:30.