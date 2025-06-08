Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Москвы и Калуги

В московских аэропортах Внуково и Домодедово сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Также он проинформировал об отмене ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги.
«В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении Кореняко в телеграм-канале.
Напомним, ограничения на работу двух столичных аэропортов вводились ранним утром в воскресенье, 7 июня. Авиагавань Калуги оставалась закрытой с позднего вечера субботы, 6 июня.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Московский регион.