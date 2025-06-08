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Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Москвы и Калуги

В московских аэропортах Внуково и Домодедово сняли временные ограничения на полеты.

В московских аэропортах Внуково и Домодедово сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Также он проинформировал об отмене ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги.

«В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении Кореняко в телеграм-канале.

Напомним, ограничения на работу двух столичных аэропортов вводились ранним утром в воскресенье, 7 июня. Авиагавань Калуги оставалась закрытой с позднего вечера субботы, 6 июня.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Московский регион.