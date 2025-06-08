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В Хабаровске перекроют улицу Карла Маркса из-за ремонта теплотрассы

Работы будут проходить с 10 по 18 июня.

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Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске изменится движение транспорта. Это связано с работами на подземных коммуникациях. Ограничения вводятся уже со вторника. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С 10 по 18 июня в Хабаровске перекроют участок улицы Карла Маркса в районе дома № 41. Причина — ремонт теплотрассы. Работы будут проводить специалисты СП «Хабаровские тепловые сети».

Как рассказали в администрации города, на время ремонта движение всех видов транспорта на этом отрезке дороги будет закрыто. Жителей просят заранее планировать маршруты и учитывать ограничения.