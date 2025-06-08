Суд обязал Хабенского оплатить задолженность по ЖКХ

«Взыскатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, должник: Хабенский Константин Юрьевич», — сказали РИА Новости в пресс-службе суда. В ведомстве уточнили, что вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные платежи, а также тепло и электроэнергию.