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Суд обязал Хабенского оплатить задолженность по ЖКХ

Мировой суд в Москве удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и постановил взыскать с российского актера Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщили в судебной инстанции.

Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ.

Мировой суд в Москве удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и постановил взыскать с российского актера Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщили в судебной инстанции.

«Взыскатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, должник: Хабенский Константин Юрьевич», — сказали РИА Новости в пресс-службе суда. В ведомстве уточнили, что вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные платежи, а также тепло и электроэнергию.

Подробности относительно суммы задолженности и периода, за который не производились платежи, не раскрываются. Согласно материалам картотеки суда, вынесенное решение уже вступило в законную силу.