Ограничения на прием и выпуск самолетов во Внуково, Домодедово и Калуге сняты

Ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также воздушной гавани в Калуге (Грабцево) сняты. Об этом в 07:40 по московскому времени сообщили представители Росавиации.
«В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что данные ограничения вводились для обеспечения полетов гражданских самолетов. Если у пассажиров возникли какие-либо вопросы, касающиеся перелетов, их просят обращаться к авиадиспетчерам или на стойки информации.
Как KP.RU писал ранее, подобные ограничения также вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский в Москве ночью в субботу, 7 июня.