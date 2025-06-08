Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях

По данным синоптиков РГП «Казгидромет», на 8 июня в 16 областях Казахстана ожидаются грозы, шквалы, пыльные бури, град и сильный ветер. Также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, передает ИА El.kz.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 94% 752 мм рт. ст. +21°
Источник: EL.kz

На юге и севере Кызылординской области прогнозируются пыльные бури и шквальный ветер до 20 м/с. В Кызылорде — пыльная буря и пожароопасная обстановка.

На западе и севере Мангистауской области ожидаются сильные дожди и грозы, в Актау — гроза. Ситуация с пожарами остаётся напряжённой.

В Жетысуской и Алматинской областях возможны грозы и порывистый ветер до 28 м/с. В горных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане и Конаеве — грозы.

В Алматы также ожидается гроза и усиление ветра до 15 м/с.

В области Абай — грозы, град, жара до +36°С и высокая пожарная опасность. В Семее — гроза и жара +35°С.

В Атырауской области на юге и востоке — грозы. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ВКО, ЗКО, Улытауской, Акмолинской, Актюбинской и Карагандинской областях — грозы, град, шквалы, туман и сильные дожди. В большинстве регионов сохраняется высокая пожароопасность.

В Астане ожидается гроза, днем сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15−18 м/с.

В Павлодарской и Костанайской областях — грозы, местами град, ветер до 20 м/с. Пожароопасность остаётся высокой.

В Северо-Казахстанской области на юге, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с.

В Жамбылской области — грозы в горных районах, пожарная опасность по-прежнему на высоком уровне.

В Туркестанской области — порывистый ветер на перевалах и чрезвычайная пожарная опасность в большинстве районов, включая Шымкент и Туркестан.