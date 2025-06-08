Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях

На юге и севере Кызылординской области прогнозируются пыльные бури и шквальный ветер до 20 м/с. В Кызылорде — пыльная буря и пожароопасная обстановка.
На западе и севере Мангистауской области ожидаются сильные дожди и грозы, в Актау — гроза. Ситуация с пожарами остаётся напряжённой.
В Жетысуской и Алматинской областях возможны грозы и порывистый ветер до 28 м/с. В горных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане и Конаеве — грозы.
В Алматы также ожидается гроза и усиление ветра до 15 м/с.
В области Абай — грозы, град, жара до +36°С и высокая пожарная опасность. В Семее — гроза и жара +35°С.
В Атырауской области на юге и востоке — грозы. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В ВКО, ЗКО, Улытауской, Акмолинской, Актюбинской и Карагандинской областях — грозы, град, шквалы, туман и сильные дожди. В большинстве регионов сохраняется высокая пожароопасность.
В Астане ожидается гроза, днем сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15−18 м/с.
В Павлодарской и Костанайской областях — грозы, местами град, ветер до 20 м/с. Пожароопасность остаётся высокой.
В Северо-Казахстанской области на юге, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
В Жамбылской области — грозы в горных районах, пожарная опасность по-прежнему на высоком уровне.
В Туркестанской области — порывистый ветер на перевалах и чрезвычайная пожарная опасность в большинстве районов, включая Шымкент и Туркестан.