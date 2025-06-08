Стало известно, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии

Корреспондент РИА Новости попробовал стандартный обед в колонии — он состоял из ленинградского рассольника и сосисок с квашеными овощами. На вкус это типичный обед в обычной заводской столовой. Замначальника колонии также продемонстрировал кухню, где трудятся осужденные с соответствующей квалификацией. По его словам, все работники столовой прошли медосмотр, имеют медицинские книжки, обучались в профессиональном училище.