Стало известно, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии

Осужденные украинские боевики обеспечены качественным трехразовым питанием, передает корреспондент РИА Новости, посетивший исправительную колонию УФСИН по Республике Мордовия.
Как отмечается, в колонии организовано трехразовое питание с перерывами не более семи часов между приемами пищи, об этом сообщил заместитель начальника колонии.
По его словам, на завтрак осужденные получают преимущественно каши, на обед — суп и мясное блюдо с гарниром. На ужин подается рыба.
Корреспондент РИА Новости попробовал стандартный обед в колонии — он состоял из ленинградского рассольника и сосисок с квашеными овощами. На вкус это типичный обед в обычной заводской столовой. Замначальника колонии также продемонстрировал кухню, где трудятся осужденные с соответствующей квалификацией. По его словам, все работники столовой прошли медосмотр, имеют медицинские книжки, обучались в профессиональном училище.
Осужденные боевики, с которыми пообщался корреспондент, подтвердили, что получают необходимое питание. Дополнительно они могут покупать продукты на заработанные в колонии деньги: сахар, конфеты, сгущенное молоко, приправы, чай, сигареты. В камерах есть кипятильник и питьевая вода.
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