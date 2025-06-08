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Стало известно, чем кормят осужденных боевиков ВСУ в колонии

Осужденные украинские боевики обеспечены качественным трехразовым питанием, передает корреспондент РИА Новости, посетивший исправительную колонию УФСИН по Республике Мордовия.

Осужденные украинские боевики обеспечены качественным трехразовым питанием, передает корреспондент РИА Новости, посетивший исправительную колонию УФСИН по Республике Мордовия.

Как отмечается, в колонии организовано трехразовое питание с перерывами не более семи часов между приемами пищи, об этом сообщил заместитель начальника колонии.

По его словам, на завтрак осужденные получают преимущественно каши, на обед — суп и мясное блюдо с гарниром. На ужин подается рыба.

Корреспондент РИА Новости попробовал стандартный обед в колонии — он состоял из ленинградского рассольника и сосисок с квашеными овощами. На вкус это типичный обед в обычной заводской столовой. Замначальника колонии также продемонстрировал кухню, где трудятся осужденные с соответствующей квалификацией. По его словам, все работники столовой прошли медосмотр, имеют медицинские книжки, обучались в профессиональном училище.

Осужденные боевики, с которыми пообщался корреспондент, подтвердили, что получают необходимое питание. Дополнительно они могут покупать продукты на заработанные в колонии деньги: сахар, конфеты, сгущенное молоко, приправы, чай, сигареты. В камерах есть кипятильник и питьевая вода.

Читайте материал: Стало известно, чем занимаются осужденные украинские боевики в колонии.