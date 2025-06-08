Выпуск 20 продуктов, популярных в химотрасли, будет налажен в Усолье-Сибирском

— На предприятии будут выпускаться полимеры как высокого, так и низкого давления, что позволит предпринимателям, использующим этот продукт, выпускать широкий ассортимент конечной продукции — от пластиков до пленок, уже есть интерес со стороны Иркутского трубного завода, — сообщила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.