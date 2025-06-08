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Выпуск 20 продуктов, популярных в химотрасли, будет налажен в Усолье-Сибирском

В Иркутской области принимаются системные меры по развитию химической отрасли.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области принимаются системные меры по развитию химической отрасли. Одним из ключевых проектов является создание кластера полимеров при участии Иркутского завода полимеров, введенного в этом году.

— На предприятии будут выпускаться полимеры как высокого, так и низкого давления, что позволит предпринимателям, использующим этот продукт, выпускать широкий ассортимент конечной продукции — от пластиков до пленок, уже есть интерес со стороны Иркутского трубного завода, — сообщила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

На территории бывшего завода «Усольехимпром» будет создан Федеральный центр химии, где планируется запустить часть производственных цепочек. К 2030 году в Усолье-Сибирском намерены наладить выпуск не менее 20 химических продуктов, востребованных на рынке.