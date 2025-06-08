Грузинский боец встал на колени перед Трампом

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили встал на колени перед президентом США Дональдом Трампом и пожал ему руку. Это произошло после главного боя турнира UFC 316, где грузин победил Шона О `Мэлли. Событие транслировалось на телеканале «Матч Боец».