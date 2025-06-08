30 лет назад ФБР арестовало крестного отца русской мафии Иванькова — Япончика

Весной 2000 года в РФ Япончика заочно обвинили в убийстве двух турецких бизнесменов в Москве в феврале 1992-го. Причиной конфликта стало то, что швейцар в ресторане сначала стал обслуживать турок — это не понравилось Япончику, который обозвал их «черными». Но турки поняли, что их оскорбляют и вспыхнул скандал. Тогда авторитет выхватил пистолет и открыл стрельбу по оппонентам, практически в упор. Два человек погибли, третий получил тяжелые ранения.