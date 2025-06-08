SHAMAN рассказал о песне «Прямо по сердцу» для «Интервидения»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) высказался о песне «Прямо по сердцу», с которой он будет представлять Россию на Международном вокальном конкурсе «Интервидение».
По словам артиста, композиция, продюсером и композитором которой является Максим Фадеев, вышла «немного неземной, но с нашим русским размахом».
«Наша конкурсная песня получилась удивительно нежной и очень искренней. Я уверен, что она достучится до каждого сердца на планете», — приводит его слова «Пятый канал».
Напомним, конкурс «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. 5 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил творческим коллективам из стран СНГ принять участие в конкурсе «Интервидение».