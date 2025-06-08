Российский боец Мурзаканов победил бразильца Рибейро на турнире UFC

В рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, состоялся поединок между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Азаматом Мурзакановым и бразильцем Брендсоном Рибейро.
Поединок завершился досрочно в первом раунде техническим нокаутом.
Азамат Мурзаканов, которому 36 лет, одержал 15-ю победу в ММА и не имеет ни одного поражения в карьере. Брендсону Рибейро 28 лет. Он провёл 17 успешных поединков и потерпел 8 поражений в ММА.
Ранее россиянин Ислам Махачев отказался от чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.