Ввели две тысячи бойцов нацгвардии: что известно о беспорядках в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелес направляют две тысячи бойцов национальной гвардии для подавления протестов против депортации нелегальных мигрантов. Белый дом охарактеризовал происходящее как мятеж. Что известно о ситуации — в материале «Вечерней Москвы».
В начале июня сотрудники иммиграционной службы ICE провели крупную операцию, в ходе которой были задержаны десятки человек. По словам очевидцев, в ходе рейдов применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, что вызвало резкую реакцию у местных жителей.
6 июня около 300 человек собрались в центре города на акцию против методов работы ICE. Полиция потребовала разойтись, объявив мероприятие незаконным, но протестующие проигнорировали указание. Вскоре митинг перерос в масштабные беспорядки.
Для наведения порядка были стянуты дополнительные силы полиции. Участники акции стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками. В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки, начались задержания. Акции протеста продолжаются уже вторые сутки. Учитывая масштаб происходящего, глава Пентагона Пит Хегсет допустил возможность переброски в Лос-Анджелес не только бойцов нацгвардии, но и подразделений морской пехоты, передает Los Angeles Times.
В 2023 году толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы в поисках пассажиров из Тель-Авива. В Росавиации сообщили о закрытии аэропорта. В это же время участники акции проникли на взлетную полосу. В ходе беспорядков на территории международного аэропорта Махачкала имени Амет-Хана Султана были задержаны более 60 человек.
В результате беспорядков пострадало около 20 человек. Подробнее о произошедшем в аэропорту — в материале «Вечерней Москвы».