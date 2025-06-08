В Петербург пришли дожди ливневого характера

Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленобласти +16…+21 градуса. Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.
В понедельник ожидаются дожди. Ночью пообещали +10…+12 градусов, а днём +15…+17.
Петербург 8 июня находится в тыловой части циклона, где преобладают относительно прохладные воздушные массы. В связи с этим в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, а также возможны дожди, местами ливневого характера. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.
Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленобласти +16…+21 градуса. Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.
В понедельник ожидаются дожди. Ночью пообещали +10…+12 градусов, а днём +15…+17.