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В Петербург пришли дожди ливневого характера

Петербург 8 июня находится в тыловой части циклона, где преобладают относительно прохладные воздушные массы. В связи с этим в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, а также возможны дожди, местами ливневого характера. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 94% 752 мм рт. ст. +21°
Источник: МК в Питере

Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленобласти +16…+21 градуса. Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник ожидаются дожди. Ночью пообещали +10…+12 градусов, а днём +15…+17.