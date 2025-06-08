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На проспекте Победы в Челябинске устанавливают оцинкованные ограждения

В Челябинске на проспекте Победы устанавливают новые оцинкованные ограждения и ремонтируют пешеходные накопители. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Источник: Администрация Челябинска

Работы проводятся по поручению мэра Алексея Лошкина. На проспекте смонтируют более тысячи погонных метров ограждений. Цинковое покрытие менее подвержено коррозии. Это увеличит срок службы ограждений.

Металлические конструкции служат барьером, предотвращающим случайный выход пешеходов на проезжую часть, помогают обозначить опасные участки дороги или зоны с повышенным риском.

подчеркнули в мэрии

Кроме того, на участке от Молодогвардейцев до Болейко ремонтируют 12 пешеходных накопителей. Здесь появятся пандусы и полимерно-песчаная тактильная плитка.