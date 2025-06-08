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Московский суд обязал Хабенского погасить долги по оплате коммунальных платежей

Сумма накопившегося долга и периоды, в которые Хабенский не оплачивал ЖКХ, не сообщаются.

Источник: Комсомольская правда

Московский мировой суд обязал российского актера Константина Хабенского погасить долги по оплате коммунальных платежей по иску фонда капитального ремонта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на профильное ведомство.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Должник: Хабенский Константин Юрьевич», — подчеркнули в суде.

Данное решение, согласно картотеке, уже вступило в законную силу. Однако сумму накопившегося долга у российской звезды, а также периоды, в которые Хабенский не оплачивал ЖКХ, не сообщаются.

Как KP.RU писал ранее, в начале мая 2025 года стало известно, что мировой суд Москвы вынес решение о взыскании с актрисы Ларисы Гузеевой задолженности по коммунальным платежам. Истцом по делу выступило АО «Мосводоканал».