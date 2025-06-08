В МВД дали совет для разговора с мошенниками

В МВД РФ советуют притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками.
Киберполиция рекомендует россиянам в случае звонка телефонных мошенников имитировать неподходящую для преступников жертву. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Чтобы обезопасить себя от звонков мошенников, притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес», — заявили в ведомстве. Слова представителей киберполиции передает ТАСС.
Кроме того, полиция советует проявлять изобретательность в разговоре с подозрительными абонентами. Например, можно давать нестандартные ответы, чтобы вызвать у мошенников замешательство и затруднить им реализацию преступных схем. Вместе с тем, в МВД рекомендуют не отвечать на звонки с неизвестных номеров и по возможности использовать автоответчик для фильтрации потенциально опасных вызовов.
Если у абонента есть сомнения в важности входящего звонка, сотрудники управления советуют не брать трубку. Также в МВД обращают внимание на возможность использования голосовых помощников для автоматического ответа на звонки, что дополнительно усложнит мошенникам задачу выйти на прямой контакт с потенциальной жертвой.
Ранее руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко сообщил, что в преддверии Дня России злоумышленники запустили новую мошенническую схему, использующую мессенджер Telegram. Так, в последнее время наблюдается значительный рост числа рекламных ботов, которые обещают пользователям денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей якобы от имени государства в честь предстоящего праздника, пишет «Национальная служба новостей».