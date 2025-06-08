В МВД дали совет для разговора с мошенниками

Кроме того, полиция советует проявлять изобретательность в разговоре с подозрительными абонентами. Например, можно давать нестандартные ответы, чтобы вызвать у мошенников замешательство и затруднить им реализацию преступных схем. Вместе с тем, в МВД рекомендуют не отвечать на звонки с неизвестных номеров и по возможности использовать автоответчик для фильтрации потенциально опасных вызовов.