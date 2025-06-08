Экипаж танка «Алеша» попал в базу «Миротворца»

Командир легендарного танка «Алеша» Расим Баксиков и трое членов экипажа — Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев — внесены в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» за якобы осознанные действия против национальной безопасности Украины, сообщает РИА Новости.
На «Миротворце» указано, что командир и экипаж «Алеши» являются «российскими военными преступниками» и «соучастниками преступлений российской власти против Украины и ее граждан». Основанием для внесения названы «осознанные действия против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за иные правонарушения».
Летом 2023 года экипаж «Алеши» попал под массированный артобстрел на Запорожском направлении. Командир, старший лейтенант Баксиков, вытащил из подбитой машины раненого механика-водителя Евсеева, передал его медикам и сам сел за рычаги. На место командира встал Леваков.
Приближаясь к населенному пункту, экипаж обнаружил в лесополосе восемь единиц вражеской техники, включая два танка. Несмотря на превосходство противника, Баксиков принял решение атаковать. Наводчик-оператор Неустроев уничтожил оба танка в первые минуты боя.
После ликвидации всей вражеской техники экипаж «Алеши» под командованием Баксикова около 40 минут прикрывал развертывание в боевые порядки мотострелковых подразделений. Потери противника в этом бою превысили 100 человек убитыми и ранеными.
В августе 2023 года президент России Владимир Путин вручил всем членам экипажа «Алеши» звезды Героев России.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями персональных данных журналистов (включая иностранцев, аккредитованных в ДНР и ЛНР), ополченцев и других лиц, называя их «изменниками родины», что неоднократно приводило к угрозам в их адрес. Бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович называла такие действия тревожным шагом, ставящим под угрозу безопасность журналистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценивала публикации сайта как прямой призыв к расправе. В базу «Миротворца» также внесены данные многих российских и зарубежных граждан.
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