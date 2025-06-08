Экипаж танка «Алеша» попал в базу «Миротворца»

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями персональных данных журналистов (включая иностранцев, аккредитованных в ДНР и ЛНР), ополченцев и других лиц, называя их «изменниками родины», что неоднократно приводило к угрозам в их адрес. Бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович называла такие действия тревожным шагом, ставящим под угрозу безопасность журналистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценивала публикации сайта как прямой призыв к расправе. В базу «Миротворца» также внесены данные многих российских и зарубежных граждан.