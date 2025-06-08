Виталий Гогунский поздравил Красноярск с Днём города концертом

Виталий Гогунский, известный широкой публике по роли Кузи в популярном сериале «Универ», стал одним из хедлайнеров празднования Дня города в Красноярске.
Артист представил свою патриотическую программу на открытой площадке Караульной горы 7 июня. Видео с выступления появилось в официальном паблике мэрии города.
В завершение своего выступления Виталий Гогунский поздравил Красноярск с 397-летием.
«Красноярск — это сердце России. Если его предложат сделать столицей России, я за это подпишусь», — заявил певец и актер со сцены.
Зрители испытали массу положительных эмоций. Во время выступления они поддерживали артиста бурными аплодисментами.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске на День города запустят бесплатные автобусы. Это сделано для удобства жителей.