В Омской области прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Омском районе полицейские проверили легальность пребывания и законность трудоустройства иностранцев на территории России. Об этом сообщает сегодня, 8 июня, в телеграм-канал «Омская полиция».
Рейд выявил 46 правонарушений, среди которых незаконная трудовая деятельность, нарушения правил пребывания и ложные сведения при осуществлении миграционного учета. Так в Красноярке были обнаружены четверо граждан ближнего зарубежья, работавших нелегально — без необходимого патента. Также в ходе профилактического мероприятия на территории Омского района были выявлены 9 гастарбайтеров, нарушивших режим пребывания в нашей стране. Санкцией за данное нарушение российского закона предусмотрен штраф для нелегалов и выдворение их за пределы страны.
По итогу рейда иностранцы привлечены к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ, а в отношении работодателя составлено 4 протокола.