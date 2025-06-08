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В Омской области прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Проверкой выявлено 46 административных нарушений, совершенных иностранными рабочими и омскими работодателями.

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Источник: Комсомольская правда

В Омском районе полицейские проверили легальность пребывания и законность трудоустройства иностранцев на территории России. Об этом сообщает сегодня, 8 июня, в телеграм-канал «Омская полиция».

Рейд выявил 46 правонарушений, среди которых незаконная трудовая деятельность, нарушения правил пребывания и ложные сведения при осуществлении миграционного учета. Так в Красноярке были обнаружены четверо граждан ближнего зарубежья, работавших нелегально — без необходимого патента. Также в ходе профилактического мероприятия на территории Омского района были выявлены 9 гастарбайтеров, нарушивших режим пребывания в нашей стране. Санкцией за данное нарушение российского закона предусмотрен штраф для нелегалов и выдворение их за пределы страны.

По итогу рейда иностранцы привлечены к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ, а в отношении работодателя составлено 4 протокола.