В Омской области прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Рейд выявил 46 правонарушений, среди которых незаконная трудовая деятельность, нарушения правил пребывания и ложные сведения при осуществлении миграционного учета. Так в Красноярке были обнаружены четверо граждан ближнего зарубежья, работавших нелегально — без необходимого патента. Также в ходе профилактического мероприятия на территории Омского района были выявлены 9 гастарбайтеров, нарушивших режим пребывания в нашей стране. Санкцией за данное нарушение российского закона предусмотрен штраф для нелегалов и выдворение их за пределы страны.