«Мы туда не пойдем!»: крысы атакуют Владивосток

Уже не в первый раз жители Владивостока жалуются в социальных сетях на нашествие грызунов. На этот раз крыс заметили прямо в туристическом «сердце» приморской столицы — на улице Адмирала Фокина.
Крысы спокойно, никого не стесняясь, ползали по мусорным бакам в самом центре города, на небезызвестном приморском Арбате, который становится особенно оживленным в летний период. Здесь же находятся десятки кафе — видимо, отходы оттуда и привлекли грызунов.
В МКУ журналисту «Комсомолки» сообщили, что информация передана специалистам управления содержания жилищного фонда для принятия мер.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что пользователь соцсетей поделился видео, на котором запечатлена стая крыс, активно разгуливающая по Шилкинской, 12 во Владивостоке.
В другом нашем материале специалисты регионального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали, как обезопасить себя при укусе грызунов.