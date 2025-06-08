Грузинский чемпион Двалишвили вновь победил О’Мэлли и сохранил пояс UFC

Это была вторая победа Двалишвили над О’Мэлли — в сентябре грузин завоевал чемпионский пояс, победив единогласным решением судей. Теперь на счету 32-летнего чемпиона 20 побед при 4 поражениях в профессиональной карьере. Для 28-летнего О’Мэлли это стало третьим поражением при 18 победах.