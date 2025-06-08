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Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в начале лета

Показатели не превышают естественного радиационного фона.

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Источник: freepik.com

На территории Южного федерального округа отсутствуют признаки техногенных происшествий. Такими данными поделились специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу среды.

По данным службы, на 7 июня в 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность дозы гамма-излучения составляет 0,10 — 0,16 мкЗв/ч. Такая же мощность зафиксирована рядом с Ростовской атомной электростанцией.

Эти показатели находятся в пределах нормы и соответствуют естественному радиационному фону.