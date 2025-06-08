Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на воскресенье в Беларуси

В юго-восточной зоне наблюдаются грозы, при грозах местами сильные ливни, градусы и шквалистое атмосферное ветер с порывами 15−20 м/с.
Кроме того, местами возможен град.
В среднем по стране столбик термометра покажет днем +21°С, теплее всего будет по юго-востоку Беларуси — ожидается до +30°С.
Синоптики также прогнозируют похолодание в начале новой рабочей недели, в большинстве регионов — дожди.
В понедельник ночью будет от +10°С по западу до +19°С по юго-востоку Беларуси, днем ожидается +15..+23°С. Во вторник в ночное время температура будет колебаться в пределах +5..+12°С, днем ожидается +15.. +22°С.
Рекомендации ГАИ
Инспекторы призывают водителей во время грозы и ливня соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, при перестроении избегать резких маневров, перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно притормаживать.
При подъезде к пешеходным переходам и движении в жилых зонах — внимательно смотреть по сторонам, поскольку в условиях дождя можно не заметить пешехода, особенно ребенка.
В среднем по стране столбик термометра покажет днем +21°С, теплее всего будет по юго-востоку Беларуси — ожидается до +30°С.