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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на воскресенье в Беларуси

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Синоптики объявили оранжевый уровень по юго-востоку страны на воскресенье из-за гроз и сильных ливней, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 94% 752 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

В юго-восточной зоне наблюдаются грозы, при грозах местами сильные ливни, градусы и шквалистое атмосферное ветер с порывами 15−20 м/с.

говорится в сообщении

Кроме того, местами возможен град.

В среднем по стране столбик термометра покажет днем +21°С, теплее всего будет по юго-востоку Беларуси — ожидается до +30°С.

Синоптики также прогнозируют похолодание в начале новой рабочей недели, в большинстве регионов — дожди.

В понедельник ночью будет от +10°С по западу до +19°С по юго-востоку Беларуси, днем ожидается +15..+23°С. Во вторник в ночное время температура будет колебаться в пределах +5..+12°С, днем ожидается +15.. +22°С.

Рекомендации ГАИ

Инспекторы призывают водителей во время грозы и ливня соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, при перестроении избегать резких маневров, перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно притормаживать.

При подъезде к пешеходным переходам и движении в жилых зонах — внимательно смотреть по сторонам, поскольку в условиях дождя можно не заметить пешехода, особенно ребенка.

В среднем по стране столбик термометра покажет днем +21°С, теплее всего будет по юго-востоку Беларуси — ожидается до +30°С.