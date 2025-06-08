Семьи военных ВСУ 3,5 тыс. раз обратились к силовикам РФ по сдаче в плен

В мае родственники украинских военнослужащих обратились к российским силовым структурам более чем 3,5 тысячи раз по вопросам о возможности сдачи в плен или поиску своих родных, мобилизованных в армию. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых ведомств.
«Мы подсчитали, что за май нам поступили 3 586 сообщений от родных и близких украинских военнослужащих, которые хотят сдаться в плен или разыскивают своих родственников, мобилизованных в ВСУ», — сказал он.
По его словам, за минувший месяц было организовано 24 успешных выхода украинских военных на российские позиции. Они добровольно сложили оружие и сдались в плен. Остальные обращения находятся на стадии проработки. Силовики отметили, что этот процесс является сложным и проводится вне публичного пространства.
Большинство обращений поступает через Telegram-бота «Сохрани себе жизнь».
Ранее сообщалось, что родные солдат из Сумской области просят их прекратить боевые действия и сдаться в плен, отправляя видеоролики и песни патриотического содержания.