Как действовать при разговоре с мошенниками: в МВД России дали советы

Во время разговора с мошенниками киберполиция советует гражданам притворяться неподходящей для аферистов жертвой, чтобы они быстро утратили интерес. Так люди не потеряют накопления и не лишатся персональных данных.
«Чтобы обезопасить себя от звонков мошенников, притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес», — рассказали ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Гражданам также советуют немного пофантазировать и придумать достаточно нестандартные фразы, чтобы загнать мошенников в тупик. Однако киберполиция все же просит никогда не отвечать на звонки, производящиеся с неизвестных номеров.
«Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, а также используйте автоответчик для важных звонков. Используйте голосовых помощников для ответа на звонки», — советуют в профильном ведомстве.
Как KP.RU писал ранее, телефонные мошенники используют жесткие временные рамки для давления на жертв, выделяя всего 40 минут на оформление кредита. Согласно инструкции аферистов, они объясняют жертве, что не смогут поддерживать связь во время посещения банка.