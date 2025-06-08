Холодную воду досрочно подключили в части Иркутска

МУП «Водоканал» города Иркутска с опережением графика провел планово-предупредительные ремонтные работы на сетях водопровода и канализации в Куйбышевском районе. Изначально было запланировано отключение холодного водоснабжения в домах и административных зданиях к 22:00 7 июня, но работы завершили уже к 10:00 этого дня.
— Благодаря профессионализму сотрудников и слаженности их действий, все запланированные работы были выполнены на 12 часов раньше. Подача воды в систему водоснабжения возобновлена с утра субботы. Дальнейшая подача воды в дома горожан зависит от действий управляющих организаций, — рассказали в администрации Иркутска.
Предприятие проводит профилактические работы на сетях водоснабжения и канализации каждое лето. Ведется осмотр на предмет повреждений, при необходимости меняются запорные арматуры и проводится ремонт. Сотрудники стараются действовать оперативно и заранее подготовить все необходимые запчасти и технику.