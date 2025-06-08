Холодную воду досрочно подключили в части Иркутска

МУП «Водоканал» города Иркутска с опережением графика провел планово-предупредительные ремонтные работы на сетях водопровода и канализации в Куйбышевском районе. Изначально было запланировано отключение холодного водоснабжения в домах и административных зданиях к 22:00 7 июня, но работы завершили уже к 10:00 этого дня.