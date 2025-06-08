Водолазы подняли 128 мешков мазута со дна моря в Анапе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В устранении последствий ЧС с нефтепродуктами задействованы специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. Спасатели продолжают очищать побережье и акваторию Черного моря от мазута.
Водолазы подняли 128 мешков с мазутом в районе устья реки Можепсин. Работы ведутся ежедневно при благоприятной погоде.
«На данный момент в Анапе и Темрюкском районе общий объем извлеченного замазученного грунта превысил 900 тонн», — сообщили в региональном оперативном штабе.