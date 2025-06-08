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Водолазы подняли 128 мешков мазута со дна моря в Анапе

Спасатели продолжают работу по очистке дна моря от мазута в Анапе.

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Источник: Оперативный штаб Краснодарского края

Водолазы подняли 128 мешков мазута со дна моря в Анапе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В устранении последствий ЧС с нефтепродуктами задействованы специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. Спасатели продолжают очищать побережье и акваторию Черного моря от мазута.

Водолазы подняли 128 мешков с мазутом в районе устья реки Можепсин. Работы ведутся ежедневно при благоприятной погоде.

«На данный момент в Анапе и Темрюкском районе общий объем извлеченного замазученного грунта превысил 900 тонн», — сообщили в региональном оперативном штабе.