На Волковском кладбище похоронили петербургского композитора Верховского

В часовне Святого Иова, расположенной на Волковском кладбище, 7 июня простились с композитором. Незадолго до этого вдова композитора обратилась к друзьям и соратникам с просьбой о финансовой поддержке, чтобы покрыть расходы на похороны.
Игорь Верховский родился в Ленинграде 10 мая 1965 года. Он стал известен как композитор, создающий музыку для кино. Ему было 60 лет, когда он покинул этот мир. За время своей деятельности он написал музыку для 19 проектов, среди которых «Морской узел», «Папа в законе», «Закон зайца», «Оперативная разработка» и другие.