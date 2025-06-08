На Волковском кладбище похоронили петербургского композитора Верховского

Игорь Верховский родился в Ленинграде 10 мая 1965 года. Он стал известен как композитор, создающий музыку для кино. Ему было 60 лет, когда он покинул этот мир. За время своей деятельности он написал музыку для 19 проектов, среди которых «Морской узел», «Папа в законе», «Закон зайца», «Оперативная разработка» и другие.