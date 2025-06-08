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На Волковском кладбище похоронили петербургского композитора Верховского

На Волковском кладбище в Петербурге прошла церемония прощания с композитором, музыкантом и аранжировщиком Игорем Верховским, который ушёл из жизни неожиданно на этой неделе. Об этом сообщила его вдова Дина Верховская в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: МК в Питере

В часовне Святого Иова, расположенной на Волковском кладбище, 7 июня простились с композитором. Незадолго до этого вдова композитора обратилась к друзьям и соратникам с просьбой о финансовой поддержке, чтобы покрыть расходы на похороны.

Игорь Верховский родился в Ленинграде 10 мая 1965 года. Он стал известен как композитор, создающий музыку для кино. Ему было 60 лет, когда он покинул этот мир. За время своей деятельности он написал музыку для 19 проектов, среди которых «Морской узел», «Папа в законе», «Закон зайца», «Оперативная разработка» и другие.