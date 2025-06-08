Юрист Билялова: школьная форма не должна иметь запрещенной в России символики

Школьная форма может иметь отличительные знаки, однако на ней не должно быть запрещенной в России символики, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропаганды противоправного поведения, рассказала в беседе с РИА Новости юрист Анастасия Билялова.
По ее словам, при определенной символике возможно даже уголовное наказание. Она подчеркнула, что школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой, тесьму со шрифто-графическими элементами и прочие декоративные элементы.
Вместе с тем школьная форма не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Если в РФ какая-либо символика запрещена, то и на форме ее тоже быть не должно, пояснила юрист.
Билялова подчеркнула, что продукцию с такой символикой нельзя будет маркировать как соответствующую ГОСТу. Кроме того, в зависимости от характера символики возможно привлечение к уголовной ответственности.