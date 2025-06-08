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МО требует взыскать с завода «Машиностроитель» почти 38 млн рублей

Исковое заявление уже поступило в Арбитражный суд Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России требует взыскать с ООО «Воскресенский завод “Машиностроитель” почти 38 млн рублей. С официальным документом, который транслирует эту информацию, ознакомился ТАСС.

«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ООО Воскресенский завод Машиностроитель на сумму 37 млн 926 тыс.», — написано в заявлении.

Заявление уже поступило в Арбитражный суд Москвы. Сообщается, что данный завод производит мелющих шары, занимается металлообработкой, стальным и чугунным литьем, а также машиностроением. Военное ведомство числится у предприятия партнером.

Как KP.RU писал ранее, в конце мая стало известно, что Минобороны РФ также подало иск к судостроительному заводу «Вымпел». Сумма исковых требований составляет 2,6 млрд рублей.