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Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе восстановлено

Проезд ранее был полностью закрыт из-за возгорания на складе в подмосковном Пушкине.

Источник: РИА "Новости"

Движение транспорта по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе восстановлено, передает пресс-служба «Мострансавто».

Проезд ранее был полностью остановлен из-за возгорания на складе в подмосковном Пушкине. Как сообщали в МЧС, внутри склада находились легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны.

В результате пожара обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров. Всего же для ликвидации возгорания были привлечены свыше 100 специалистов и 27 единиц техники.

Позже в МЧС сообщили о том, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе. Сведения о возможных пострадавших в результате возгорания не поступали. Причины пожара устанавливаются.