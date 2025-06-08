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Марочко: ВС РФ осталось около 6,5 км до Константиновки в ДНР

Российские войска также за неделю серьёзно расширили зону контроля у населённого пункта Ступочки.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска в ходе боев уменьшили до 6,5 км расстояние до города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что ВС РФ за неделю серьёзно расширили зону контроля у Ступочек и заняли участок местности севернее населенного пункта.

Также Марочко проинформировал о том, что российские войска берут в окружение группировку ВСУ в Радьковке Харьковской области.

Накануне Марочко сообщал, что ВС РФ основательно укрепились на недавно занятых рубежах в районе Волчанска и Тихого в Харьковской области. Российские бойцы эффективно препятствуют попыткам ВСУ восстановить контроль над потерянными территориями.