Киберполиция советует притвориться неподходящей жертвой, чтобы отвязаться от мошенников

В киберполиции также советуют проявлять креативность и давать нестандартные ответы, чтобы запутать злоумышленников. Лучше всего вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров и использовать автоответчик для важных звонков. Если же есть основания полагать, что звонок неважный, лучше его игнорировать или использовать голосовых помощников для ответа.