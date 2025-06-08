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Киберполиция советует притвориться неподходящей жертвой, чтобы отвязаться от мошенников

Чтобы защититься от телефонных мошенников, киберполиция рекомендует притворяться неинтересной жертвой. Это нужно для того, чтобы аферисты потеряли интерес, а собеседники на том конце провода сохранили свои деньги и личные данные. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Чтобы обезопасить себя от звонков мошенников, притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес», — говорится в сообщении.

В киберполиции также советуют проявлять креативность и давать нестандартные ответы, чтобы запутать злоумышленников. Лучше всего вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров и использовать автоответчик для важных звонков. Если же есть основания полагать, что звонок неважный, лучше его игнорировать или использовать голосовых помощников для ответа.

Ранее стало известно, что мошенники придумали ещё один способ, как получить доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Аферисты начали вынуждать россиян самостоятельно обращаться в поддельную техническую поддержку. Теперь злоумышленники также изменили и свою цель: они используют доступ не для хищения средств через микрозаймы, а для оказания психологического давления с целью перевода денег.