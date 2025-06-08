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В МВД РФ дали совет в разговоре с мошенниками

Во время общения с телефонными аферистами можно изображать из себя «неподходящую жертву», чтобы у них пропал интерес, а человек сохранил свои средства и персональную информацию, посоветовали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Во время общения с телефонными аферистами можно изображать из себя «неподходящую жертву», чтобы у них пропал интерес, а человек сохранил свои средства и персональную информацию, посоветовали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что это поможет обезопасить себя от звонков мошенников.

В управлении также рекомендовали проявлять фантазию и давать неожиданные ответы, сбивающие злоумышленников с толку. Не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров, также нужен автоответчик для важных звонков, добавили в ведомстве.

Если звонок кажется подозрительным, его лучше проигнорировать, отметили в управлении. Также возможно использование голосовых помощников для ответа на звонки, советуют в УБК.