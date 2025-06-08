Главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал условия, при которых президент Украины Владимир Зеленский может быть ликвидирован.
По словам военного эксперта, за более чем три года проведения специальной военной операции российские спецслужбы имели немало возможностей для устранения украинского лидера. Однако, отметил он, по ряду причин этого сделано не было.
Коротченко подчеркнул, что подобные меры являются политическим решением, и их реализация остается в компетенции спецслужб.
— Может быть не хотели делать из него мученика, или он должен был продемонстрировать свою полную несостоятельность, — приводит слова эксперта mk.ru.
Аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович ранее заявил, что Владимир Зеленский испытывает опасения по поводу возможного ответа Москвы на удары ВСУ по российским аэродромам.
Россия может «бомбардировками» ответить на атаку Вооруженных сил Украины по военным аэродромам. По данным The New York Times, в ходе атаки на российские авиабазы, расположенные на значительном расстоянии от Украины, было использовано более 100 беспилотников, запущенных с территории России.