Стало известно, чем кормят осуждённых боевиков ВСУ в российских тюрьмах

Он уточнил, что завтракают зеки в основном кашей, а на обед получают суп и мясо с каким-либо гарниром. На ужин у них зачастую рыба. Обычный обед включал в себя ленинградский рассольник и сосиски с квашенными овощами. Как в любой нормальной столовой. При этом на кухне тоже работают заключённые, имеющие некоторый кулинарный талант или соответствующую специальность.