Малыши не чувствуют опасности: МВД о выпадении детей из окон

Правоохранители дали рекомендации, как избежать трагедии.
Малыши не чувствуют опасности, опираясь на москитные сетки при открытом нараспашку окне, они просто играют и познают мир.
Правоохранители напоминают родителям, что соблюдение простых правил, поможет избежать беды. В МВД советуют установить блокираторы на окна, также нужно отодвинуть от окон всю мебель.
Также нельзя оставлять детей без присмотра, даже на минуту. Не стоит позволять ребенку самостоятельно подходить к открытому окну без сопровождения взрослых.
Будьте бдительны и помните, что у ваших маленьких ангелов нет крыльев! Сделайте все для того, чтобы дети были в безопасности.
Так, в четверг, 5 июня, трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Гродненском районе, в результате мальчика госпитализировали.
По информации СК, трехлетний ребенок забрался на подоконник открытого окна.
«Опершись на москитную сетку, мальчик упал с высоты второго этажа», — сказали в комитете.
Следователи выяснили, что в момент произошедшего с ребенком в квартире находились его родные, но на небольшое время они его оставили без присмотра.