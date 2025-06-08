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Малыши не чувствуют опасности: МВД о выпадении детей из окон

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Число несчастных случаев, которые связаны с выпадением из окон малолетних детей, увеличивается летом в Беларуси, сообщили в Telegram-канале МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Правоохранители дали рекомендации, как избежать трагедии.

Малыши не чувствуют опасности, опираясь на москитные сетки при открытом нараспашку окне, они просто играют и познают мир.

объяснили в МВД

Правоохранители напоминают родителям, что соблюдение простых правил, поможет избежать беды. В МВД советуют установить блокираторы на окна, также нужно отодвинуть от окон всю мебель.

Также нельзя оставлять детей без присмотра, даже на минуту. Не стоит позволять ребенку самостоятельно подходить к открытому окну без сопровождения взрослых.

Будьте бдительны и помните, что у ваших маленьких ангелов нет крыльев! Сделайте все для того, чтобы дети были в безопасности.

подчеркнули в МВД

Так, в четверг, 5 июня, трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Гродненском районе, в результате мальчика госпитализировали.

По информации СК, трехлетний ребенок забрался на подоконник открытого окна.

«Опершись на москитную сетку, мальчик упал с высоты второго этажа», — сказали в комитете.

Следователи выяснили, что в момент произошедшего с ребенком в квартире находились его родные, но на небольшое время они его оставили без присмотра.