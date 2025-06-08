Ростовчан 8 июня ждет гроза и жаркая погода

Ростовчан предупредили о грозе и жаркой погоде. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гидрометцентра.
В воскресенье, 8 июня, утром в донской столице ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит до +27 градусов. В дневное время синоптики обещают грозу и +35 градусов. В вечернее время также пройдет гроза. В городе станет прохладнее на несколько градусов, столбики термометров покажут до +26.
Ветер в этот день ожидается северо-западный, а его порывы достигнут 3−4 метров в секунду. Отметим, что ростовчанам в жаркую погоду необходимо соблюдать водный баланс и не забывать о головных уборах.
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