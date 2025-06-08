Ростовчан 8 июня ждет гроза и жаркая погода

В воскресенье, 8 июня, утром в донской столице ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит до +27 градусов. В дневное время синоптики обещают грозу и +35 градусов. В вечернее время также пройдет гроза. В городе станет прохладнее на несколько градусов, столбики термометров покажут до +26.